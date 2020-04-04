Члены ОПГ, похитившие 70 тонн дизеля в Ленобласти, отправились на скамью подсудимых

4 Апр 2020 2020-04-04T10:16:45+03:00

В Ленобласти будут судить похитителей дизельного топлива на сумму в 3 млн рублей. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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В Ленобласти завершено расследование уголовного дела по статье за кражу из нефтепровода в отношении пятерых граждан, создавших ОПГ. Они купили землю в одном из садоводческих товариществ, где построили каркас дома, чтобы спрятать внутри резиновый резервуар для хранения топлива. Грабители сделали врезку в нефтепровод, проходящий как раз под купленным участком.

Члены ОПГ сделали врезку в нефтепровод и скачивали топливо в резервуар, скрыв "производство" в доме. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- В разное время злоумышленники похитили 70 тонн дизельного топлива, принадлежащего одной из нефтегазовых компаний. Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Следователи выяснили, что с помощью специального оборудования злоумышленники перекачивали похищенное топливо в указанный резервуар, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Далее члены ОПГ прятали награбленное в бочках и сбывали топливо даже в других регионах. Теперь материалы дела с утвержденным обвинением передали во Всеволожский городской суд. Четверым злоумышленникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А вот предполагаемого организатора отправили в СИЗО. Всем им грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU