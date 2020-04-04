2020-04-04T12:48:50+03:00
Происшествия

На Невском проспекте выстрелили в мужчину

Среди белого дня между тремя мужчинами возник серьезный конфликт с ножом и травматическим пистолетом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге трое мужчин развязали конфликт с ножом и пистолетом на Невском проспекте.В Петербурге трое мужчин развязали конфликт с ножом и пистолетом на Невском проспекте.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу 3 апреля на Невском проспекте повздорили трое мужчин, что закончилось угрозами ножом и стрельбой. Все случилось у дома №174. 41-летний безработный горожанин недолго прогуливался по улице в спокойном темпе, поскольку у него начался внезапный конфликт с двумя прохожими. Слово за слово и один из приятелей начал угрожать мужчине ножом.

- В итоге 41-летний житель Петербурга вынужденно, действуя в целях самообороны, выстрелил в недруга из травматического пистолета. Оружие официально зарегистрировано. Позже он сам обратился по факту происшествия в полицию. Состояние пострадавшего удовлетворительное, у него диагностировали слепое непроникающее огнестрельное ранение левого бедра. Его перевели на амбулаторное лечение, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту огнестрельной разборки на Невском. Владельца травматического пистолета отпустили домой под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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