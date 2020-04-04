2020-04-04T13:08:53+03:00
Происшествия

Мать обнаружила тело таинственно умершей 14-летней дочери в Ленобласти

Девочка лежала без признаков жизни в родном доме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти при таинственных обстоятельствах умерла 14-летняя школьница.В Ленобласти при таинственных обстоятельствах умерла 14-летняя школьница.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленобласти вечером 3 апреля мать обнаружила мертвое тело дочери, вернувшись в дом в садоводстве «Заозерное-1», что недалеко от Выборгского шоссе. Находка повергла в шок несчастного родителя, и она немедленно вызвала на место бригаду скорой помощи и полицейских. Тело 14-летней девочки лежало без внешних признаков насильственной смерти.

- Семья благополучная, но неполная. На учете не состояла. Мать работает бухгалтером тут же в садоводстве. 2 апреля ей исполнилось 49 лет, а 3-го числа она внезапно нашла своего ребенка мертвым. Также у девочки есть старший брат, который учится в 10-м классе в той же школе. Сама погибшая – восьмиклассница, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Труп девочки направили в морг для установления причин смерти. Сейчас семья не находит себе места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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