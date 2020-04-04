2020-04-04T14:27:21+03:00
Происшествия

Мошенники списали больше 1 млн рублей со счетов петербургских пенсионеров за сутки

Семерых пожилых горожан обманули люди, представившиеся сотрудниками банков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за сутки мошенники похитили больше миллиона у доверчивых пенсионеров.В Петербурге за сутки мошенники похитили больше миллиона у доверчивых пенсионеров.Фото: Александр ГЛУЗ
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За 3 апреля в Петербурге «банковские» мошенники обвели вокруг пальца сразу семь доверчивых пенсионеров. Сумма похищенного нехилая – больше 1 миллиона рублей. Каждый раз злоумышленники действовали по схожей схеме: представлялись сотрудниками банков и сообщали, что клиентам нужно срочно перевести средства на другой счет из-за якобы взлома банковской карты. Пенсионеры в панике делали все, что им скажут, лишь бы сохранить сбережения.

- Пострадали семь человек: 80-летняя женщина с улицы Есенина лишилась 59 тысяч рублей, 72-летняя бабушка с проспекта Художников осталась без 107 тысяч, 67-летний мужчина с Искровского проспекта перевел мошенникам 65 тысяч, 80-летняя пенсионерка с 7-й Советской улицы отдала 40 тысяч, 61-летняя женщина с улицы Брянцева потеряла и вовсе 898 тысяч, 64-летняя женщина с Предпортового проезда отдала 89 тысяч, а 66-летняя пенсионерка из поселка Стрельна осталась без 150 тысяч, - прокомментировал «Комсомолке» беды пенсионеров источник в правоохранительных органах.

По каждому факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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