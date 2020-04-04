2020-04-04T18:47:01+03:00
Происшествия

Подозреваемый в употреблении наркотиков отвесил хук полицейскому в Петербурге

28-летний мужчина не хотел, чтобы его задержали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге на полицейского напал, предположительно, наркоман.В Петербурге на полицейского напал, предположительно, наркоман.Фото: Олег ЗОЛОТО
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3 апреля в Петроградском районе Петербурга на полицейского напал местный драчун. Все произошло не на пустом месте. Стражи порядка подошли к подозрительному горожанину. Его решили проверить на причастность к употреблению наркотиков или психотропных веществ. Но мужчина просто так не дался, развязав конфликт.

- При задержании он нанес удар в лицо сотруднику полиции Петроградского района. В итоге его все равно доставили в местный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что сотруднику полиции после внезапного удара понадобилась медицинская помощь. Затем он продолжил работать как ни в чем не бывало. Его обидчику грозит, в худшем случае, до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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