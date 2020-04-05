Колейность перекроет съезд на развязке кольцевой с Дачным проспектом

5 Апр 2020 2020-04-05T11:33:23+03:00

Ремонт будут вести в круглосуточном режиме. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы будут проходить с 7 по 10 апреля

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Борьба с колеями на проезжей части со дня на день остановит проезд по одному из съездов на развязке кольцевой, Дачного проспекта и ЗСД.

– Будет полностью перекрыт съезд с Предпортовой улицы на внешнее кольцо КАД, – предупреждает начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Съезд в районе 71 километре внутреннего и 69 километре внешнего кольца будет закрыт практически всю следующую неделю: со вторника, 7 апреля, по пятницу, 10 апреля. За четыре дня колейность обещают полностью устранить. Генподрядчиком дорожного ремонта выбрали СПК «Зеленый город».

– Работы будут производиться в круглосуточном режиме в две смены, – добавляет Илья Пузыревский.

На время ремонта у съезда для автомобилистов установят временные дорожные знаки, водоналивные ограждения и сигнальные фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU