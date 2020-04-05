Историка Соколова этапируют из Москвы в петербургские «Кресты» для суда

5 Апр 2020 2020-04-05T12:23:43+03:00

Защита считает, что Соколова будут выводить по видео из СИЗО для участия в заседаниях суда

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63-летний экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, готовится к началу суда. Первое заседание по делу об убийстве стартует 9 апреля. До этого Соколов находился в московском СИЗО "Бутырка". Перед началом процесса его вернули в Петербург.

- Начался процесс этапирования, - рассказал адвокат историка Александр Почуев. - Этот процесс не легок и не скор. Переезда в спецвагоне по железной дороге, карантинные мероприятия. Защита ожидает что данный процесс будет закончен до 8 апреля и 9 апреля историк Соколов будет участвовать в заседании Октябрьского суда.

Адвокат Соколова предположил, что историк будет участвовать в процессе по видеосвязи из СИЗО. В самом суде пока не уточняли, как именно будет проходить процесс. Из-за общей изоляции в связи с коронавирусом доступ слушателей в суды ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU