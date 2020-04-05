Историка Соколова этапируют из Москвы в петербургские «Кресты» для суда
63-летний экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, готовится к началу суда. Первое заседание по делу об убийстве стартует 9 апреля. До этого Соколов находился в московском СИЗО "Бутырка". Перед началом процесса его вернули в Петербург.
- Начался процесс этапирования, - рассказал адвокат историка Александр Почуев. - Этот процесс не легок и не скор. Переезда в спецвагоне по железной дороге, карантинные мероприятия. Защита ожидает что данный процесс будет закончен до 8 апреля и 9 апреля историк Соколов будет участвовать в заседании Октябрьского суда.
Адвокат Соколова предположил, что историк будет участвовать в процессе по видеосвязи из СИЗО. В самом суде пока не уточняли, как именно будет проходить процесс. Из-за общей изоляции в связи с коронавирусом доступ слушателей в суды ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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