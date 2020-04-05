В Мурино трое силой отобрали у курьера еду

5 Апр 2020 2020-04-05T12:23:51+03:00

Похитителям съестного грозит до семи лет за решеткой. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Профессия доставщика продуктов и готовых блюд в условиях всеобщей коронавирусной самоизоляции так же востребована, как и опасна. Поздним вечером 3 апреля на 40-летнего курьера напали трое. В этот момент мужчина вез клиенту еду мимо дома №39 по 2-му Муринскому проспекту.

– Трое неизвестных мужчин, применив физическую силу, похитили заказанные продукты и скрылись на автомобиле «Тойота», – сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Не дожидаясь окончания смены, доставщик съедобных заказов отправился в полицию. Ведь иначе мужчине пришлось бы не просто объясняться с расстроенным клиентом, не дождавшимся своих продуктов, и с начальством, но и платить за похищенное из собственного кармана.

На голодных грабителей вскоре завели уголовное дело, сейчас из разыскивают. Каждому из них грозит до семи лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU