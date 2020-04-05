2020-04-05T12:44:18+03:00
Происшествия

Студента из Петербурга похитили из-за 300 тысяч рублей

Но денег у молодого человека не оказалось, поэтому спустя два часа его отпустили
Анна ПОСЛЯНОВА
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Каждый похититель может загреметь в тюрьму на 10 лет.Каждый похититель может загреметь в тюрьму на 10 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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25-летний друг помог организовать похищение 21-летнего студента. Днем 2 апреля молодые люди сидели в автомобиле «Киа Оптима» на Дальневосточном проспекте, принадлежащем старшему из них, когда к иномарке внезапно подошли двое.

– Под угрозой предмета, похожего на пистолет, применив физическую силу, у 21-летнего студента похитили мобильник, затем на него надели наручники, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Неизвестные пересадили 25-летнего знакомого во второй автомобиль, «Хюндай Солярис», и на двух машинах направились в деревню Новосаратовка Всеволожского района.

Студента привезли в дом на Полевой улице и стали требовать от него 300 тысяч рублей. Но денег у молодого человека не оказалось. В результате спустя два с половиной часа его бросили у съезда с кольцевой на Пулковское шоссе.

Студент сразу обратился в полицию. А в ночь на 5 апреля предполагаемых похитителей – 25-летнего «друга» и двух 33-летних мужчин – задержали в Шушарах.

На троицу завели уголовное дело по факту разбоя. Каждый может загреметь в тюрьму на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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