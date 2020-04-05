2020-04-05T13:20:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Карелии выписали первую пациентку с положительным тестом на коронавирус

Первый тест подтвердил заражение, но второй и третий оказались отрицательными
Анна ПОСЛЯНОВА
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Смягчить меры изоляции в республике рассчитывают уже 12-15 апреля.Смягчить меры изоляции в республике рассчитывают уже 12-15 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Первая в Карелии «подозреваемая» в заражении коронавирусом, попавшая в инфекционную больницу, выписана. Такой новостью жителей республики порадовал ее глава Артур Парфенчиков.

– Результат ее первого теста был положительный, второй и третий – отрицательные, – напоминает Артур Парфенчиков. – При этом никаких признаков заболевания у нее не было. Еще неделю девушка будет находиться на домашнем карантине под наблюдением врачей.

Всего на сегодня в Карелии четверо с подозрением на коронавирус. Причем состояние троих из них (супружеской пары и 59-летней женщины) стабильное, а студентка ПетрГУ чувствует себя удовлетворительно.

В стационаре находятся 30 человек (плюс один за сутки), 14 человек – в местах обсервации, а 51 человека выписали. На домашнем карантине сидят 9056 человек (минус 51 человек за сутки).

Ожидается, что к четвергу завершится обустройство главной клиники по лечению коронавируса в Карелии на базе госпиталя для ветеранов. Смягчить меры изоляции в республике рассчитывают уже 12-15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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