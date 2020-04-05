В квартире на Беговой нашли мертвого пенсионера с пистолетом и запиской

5 Апр 2020 2020-04-05T15:07:51+03:00

В последнем послании мужчина написал, что «идет к маме»

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Жители многоквартирной высотки на углу Беговой и Туристской улиц в Петербурге заметили, что дверь одной из квартир приоткрыта уже несколько дней, и обратились в диспетчерскую ТСЖ. Диспетчер пришла проведать жильцов квартиры утром 4 апреля – и наткнулась на страшную картину, которая заставила ее тут же набрать номер «112».

– В квартире в сидячем положении обнаружили тело 65-летнего пенсионера, хозяина квартиры, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Рядом с ним находились принадлежавший погибшему травматический пистолет и записка.

Автор послания писал, что «идет к маме», и просил передать все имущество знакомому.

Тело пенсионера направили в морг на экспертизу. Специалисты должны подтвердит предполагаемую причину смерти мужчины, а также проверить, носит ли его гибель криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU