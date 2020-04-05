В Архангельске табак, очки и автозапчасти стали предметами первой необходимости

5 Апр 2020 2020-04-05T17:08:54+03:00

Также в регионе расширили перечень причин, по которым жители могут выходить из дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписал два указа, уточняющих меры по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Так как режим самоизоляции продлен до 30 апреля, для части торговых организаций сделали исключение.

Как сообщают в администрации Архангельской области, в перечень первой необходимости региональные власти внести автозапчасти, печатную прессу, семена и саженцы, сельскохозяйственные растения и садово-огородный инвентарь, очки и линзы, табачные изделия, санитарно-технические изделия (для ванных комнат и санузлов) и электротехническое оборудование.

Также в области расширили перечень причин, по которым жители могут покидать свои квартиры и дома. Теперь выходить из изоляции можно под предлогом поездки на дачу или для участия в погребении близких родственников, а за покупками разрешено отправляться не только в ближайшие магазины, а в любые, но на личном авто.

ИСТОЧНИК KP.RU