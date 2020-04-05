2020-04-05T19:07:22+03:00
Звезды

«Сплин» записал музыкальное письмо Гарри Поттеру

За сутки новый трек рок-группы набрал почти 90 тысяч прослушиваний [аудио]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите .Видео: Сплин

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Петербургская рок-группа «Сплин» опубликовала новый трек под названием «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите». За сутки музыкальное письмо набрало почти 90 тысяч прослушиваний на «ЮТюбе» и более 60 тысяч – на официальной страничке группы во «ВКонтакте».

«Сколько лет прошло, а выхода все нет...».

«Александр Георгиевич, спасибо! Приятно удивили!».

«Как будто увиделась с давним, чуть постаревшим другом...».

«Хроника последнего времени. Грустно, но зашло».

«Это очень сильно!!! То, чего мы так ждали от «Сплин»!».

«Даже Васильев устал, насколько был всегда отдаленный от политики».

«То ли песня сильная, то ли я от всего этого устала. Слезы навернулись».

Такие комментарии оставляют под треком фанаты. Общественно-политическая рок-композиция создана хоть и на сказочный лад, но пронимает всерьез.

«Никто теперь не играет в квиддич, мы тут вымерли все почти», – пишут рокеры Гарри. – «Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай Парнас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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