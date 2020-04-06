Мужчина умер на входе в медицинский центр в Мурино

6 Апр 2020 2020-04-06T11:11:10+03:00

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В городе Мурино, Всеволожского района Ленинградской области мужчина умер прямо перед входом в медицинский центр. Утром в воскресенье, 5 апреля 2020 года, 26-летний местный житель, работающий охранником, нашел труп человека прямо на ступеньках клиники и вызвал полицию.

- Охранник рассказал, что нашел труп мужчины в 7:30 часов утра у дома 16/1 по Охтинской аллее, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейские приехали на вызов по указанному адресу. Там они увидели бездыханное тело мужчины. Труп лежал на ступеньках перед входом в медицинское учреждение. Ноги у него были вытянуты, правая рука откинула в сторону, левая вдоль тела. На правой ступне виднелась открытая рана. Отмечается, что мужчина был одет, однако на нем не было ботинок.

Тело было осмотрено, но никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Документов при нем не было. Труп направили в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU