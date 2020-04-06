2020-04-06T11:11:10+03:00
Происшествия

Мужчина умер на входе в медицинский центр в Мурино

Труп нашли на ступеньках перед клиникой
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Труп мужчины нашли на входе в медицинский центр в МуриноТруп мужчины нашли на входе в медицинский центр в МуриноФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В городе Мурино, Всеволожского района Ленинградской области мужчина умер прямо перед входом в медицинский центр. Утром в воскресенье, 5 апреля 2020 года, 26-летний местный житель, работающий охранником, нашел труп человека прямо на ступеньках клиники и вызвал полицию.

- Охранник рассказал, что нашел труп мужчины в 7:30 часов утра у дома 16/1 по Охтинской аллее, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейские приехали на вызов по указанному адресу. Там они увидели бездыханное тело мужчины. Труп лежал на ступеньках перед входом в медицинское учреждение. Ноги у него были вытянуты, правая рука откинула в сторону, левая вдоль тела. На правой ступне виднелась открытая рана. Отмечается, что мужчина был одет, однако на нем не было ботинок.

Тело было осмотрено, но никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Документов при нем не было. Труп направили в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео-экскурсия по Петропавловскому собору открылась в сети
«Педро» из Эквадора хотел возить по 50 кило кокаина в Петербург
«Дорогу жизни» начнут ремонтировать 7 апреля 2020 года
Прибывших из Санкт-Петербурга в Красноярский край отправят на строгий карантин
Огромные очереди выстроились на входе в онкоцентр в Песочном
Более 8,8 тысяч петербуржцев находятся на карантине после возвращения из-за границы
Лиза Туктамышева показала репетицию новой программы на карантине
Суд закрыл цветочный магазин за работу во время карантина по коронавирусу
Свинья на поводке прогулялась по центру Санкт-Петербурга
«Охотники за привидениями»: дезинфекторы из Ленобласти показали, как весело едут на работу
Горе-отец украл «Девочку Эльфа» в Пулково
Более 90 рейсов отменили в Пулково 6 апреля 2020 года
Яндекс показал, как изменилось движение в Петербурге из-за коронавируса
Количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 200 человек
Ко Дню Победы на Стрелке Васильевского острова сделают аллею городов-героев
Мужчина умер на входе в медицинский центр в Мурино
Петербург вошел в ТОП-5 городов-миллионников по самоизоляции