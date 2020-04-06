2020-04-06T12:25:25+03:00
Происшествия

Горе-отец украл «Девочку Эльфа» в Пулково

Мужчина улетал в Сургут и хотел порадовать свою дочь новой куклой
Лилия КОЗЛОВА
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Горе-отец украл эльфа для своей дочери в ПулковоГоре-отец украл эльфа для своей дочери в ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Пулково произошла «магическая» кража. Как стало известно в понедельник, 6 апреля, в аэропорту Санкт-Петербурга 49-летний мужчина увидел на витрине магазина куклу «Девочка Эльф» и решил подарить ее своей дочери. Однако платить за то, чтобы порадовать ребенка, он не захотел.

- Стражи правопорядка установили, что злоумышленник возвращался со своей супругой и дочкой домой в Сургут. Он захотел порадовать свою дочурку новенькой красивой куклой. Однако платить за радости отпрыска не захотел и потому решил похитить сказочную игрушку, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Однако бесследно украсть куклу у него не получилось. С аэропорту Сургута его ждали сотрудники полиции, которые доставили мужчину в отдел.

Оказалось, что похититель «эльфов» имеет за плечами серьезные судимости. Он неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство и угрозу убийством.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Притягательность мифического существа для горе-отца стала роком судьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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