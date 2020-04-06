2020-04-06T13:27:40+03:00
Общество

Огромные очереди выстроились на входе в онкоцентр в Песочном

Из-за ограничений по причине коронавируса, люди стоят на улице по полчаса и больше
Петр КИБЕР
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Перед онкоцентром в Песочном выстроилась очередь. Фото: кадр с видео: "Мегаполис" / vk.com/spb_todayПеред онкоцентром в Песочном выстроилась очередь. Фото: кадр с видео: "Мегаполис" / vk.com/spb_today
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Огромная очередь из пациентов выстроилась утром понедельника перед входом в петербургский клинический онкоцентр, что поселке Песочный. Вереница из людей, стоявших вплотную друг к другу, растянулась на сотни метров. Причиной стали ограничения на вход, введенные из-за коронавируса.

- Утром на входе в онкологический центр на Ленинградской улице в Песочном скопилась гигантская очередь, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происходящего. – Проверяют на коронавирус, заставляют заполнять бланки. Стоят все, и молодые и пожилые.

В пресс-службе Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи, как официально называется онкоцентр, получить комментарий до настоящего времени не удалось. Однако в регистратуре корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили, что очереди есть и объяснили причины.

- Приезжать действительно лучше заранее. За сколько точно – зависит от времени посещения. Сейчас у нас отменены платные госпитализации, но пациентов на лечение по ОМС берем, и на прием к врачам, если человек записан, пропускают. Но работает только одна проходная и запускают по десять человек. При входе всех проверяют, - рассказали работники онкоцентра.

Перед онкоцентром в Петербурге выстроилась огромная очередь.Видео: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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