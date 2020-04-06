2020-04-06T15:03:03+03:00
Происшествия

В Ленобласти накрыли банду угонщиков, разбиравших иномарки на запчасти

Детали машин они продавали через «легальный» интернет-магазин
Петр КИБЕР
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В Ленобласти разбирали на запчасти угнанные машины. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОВ Ленобласти разбирали на запчасти угнанные машины. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти разоблачили банду автоугонщиков, которая похищала иномарки и разбирала их на запчасти. Затем детали от автомобилей перепродавали через интернет.

- Полицейские установили, что члены организованной группы занимались хищением автомашин, разукомплектованием и последующей продажей запчастей через объявления под видом легального интернет-магазина, -сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Полицейские уверены, что злоумышленники продавали не только запчасти, но и машины с перебитыми VIN-номерами, «уезжавшие» в другие регионы.

Популярностью в основном пользовались распространенные авто корейских марок, но не только. В гараже при коттедже на участке в поселке Воейково нашлись части кузовов со спиленными номерами, двигатели, тысячи деталей машин и даже детские кресла из угнанных авто.

Петербуржцев, узнавших свои вещи на видеозаписи, просят звонить в полицию по номеру: 8 (812) 573-57-15.

В Ленобласти нашли гараж, где массово разбирали на запчасти угнанные иномарки.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ленобласти накрыли банду угонщиков, разбиравших иномарки на запчасти