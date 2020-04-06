В Ленобласти накрыли банду угонщиков, разбиравших иномарки на запчасти
Оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти разоблачили банду автоугонщиков, которая похищала иномарки и разбирала их на запчасти. Затем детали от автомобилей перепродавали через интернет.
- Полицейские установили, что члены организованной группы занимались хищением автомашин, разукомплектованием и последующей продажей запчастей через объявления под видом легального интернет-магазина, -сообщает пресс-служба петербургского Главка.
Полицейские уверены, что злоумышленники продавали не только запчасти, но и машины с перебитыми VIN-номерами, «уезжавшие» в другие регионы.
Популярностью в основном пользовались распространенные авто корейских марок, но не только. В гараже при коттедже на участке в поселке Воейково нашлись части кузовов со спиленными номерами, двигатели, тысячи деталей машин и даже детские кресла из угнанных авто.
Петербуржцев, узнавших свои вещи на видеозаписи, просят звонить в полицию по номеру: 8 (812) 573-57-15.
В Ленобласти нашли гараж, где массово разбирали на запчасти угнанные иномарки.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU