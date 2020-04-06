Гостиный двор закрылся впервые за 235 лет из-за коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T15:41:11+03:00

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В связи с пандемией коронавируса, в Санкт-Петербурге закрылись тысячи кафе, ресторанов, баров, салонов красоты и магазинов. На входе в Гостиный двор появилась надпись: «Впервые за 235 лет нас закрывают». Почти два с половиной века – звучит очень серьезно. «КП-Петербург» решила узнать, действительно ли это так.

На дверях ТЦ появилась такая надписьФото: СОЦСЕТИ

Историк Лев Лурье пояснил, что до 1930-х годов Гостиного двора, как привычного сегодня учреждения, не существовало. Было большое количество лавок, которые арендовали торговцы. Он выглядел как современный ТЦ, поэтому не мог закрыться.

Однако было и время, когда Гостиный двор не работа.

- Он почти не работал во время военного коммунизма между 1918 и 1921 годами. Весной 1921 года там тоже все пустовало.И во время блокады торговля не велась, - пояснил Лурье.

Историк отметил, что было не мало периодов в истории, когда знаменитые торговые ряды не функционировали.

- Это громко сказано, но подчеркивает трагичность, - считает историк.

ИСТОЧНИК KP.RU