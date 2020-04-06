Альпинистки из Санкт-Петербурга две недели не могут вылететь в Россию из Непала из-за коронавируса
Спортсменки из Петербурга Злата Васильева и Тамара Асанова отправились в горный поход 6 марта. Две недели девушки были без связи, а когда спустились «с вершин на землю», ситуация в мире сильно изменилась. Однако альпинисткам все же удалось последним рейсом улететь в столицу Непала Катманду.
- Первые проблемы начались 24 марта, когда мы спустились на ресепшен, и сотрудник отеля попросил нас не выходить за территорию, - делится Тамара. – Он сказал, что в Непале введен «локдаун» (тотальная изоляция – прим.ред). – И примерно через полчаса нам пришло письмо от Катарских авиалиний, где нас уведомили, что наш рейс отменен.
По словам девушек, в общей сложности в Непале застряли 140 человек, среди которых есть дети и пожилые люди.
- 26 марта посольства передало информацию о нас в Москву, и с тех пор мы в состоянии постоянного ожидания, - говорит Злата.
Как рассказывают девушки, сначала им пообещали, что ждать придется несколько дней, потом – несколько недель, теперь счет идет на месяцы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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