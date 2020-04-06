2020-04-06T16:21:16+03:00
Общество

Альпинистки из Санкт-Петербурга две недели не могут вылететь в Россию из Непала из-за коронавируса

За время, пока девушки покоряли Эверест, мир изменился до неузнаваемости
Алина ЧЕМЕРИС
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Всего в Непале остаются 140 россиянВсего в Непале остаются 140 россиянФото: "КП" Архив
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Спортсменки из Петербурга Злата Васильева и Тамара Асанова отправились в горный поход 6 марта. Две недели девушки были без связи, а когда спустились «с вершин на землю», ситуация в мире сильно изменилась. Однако альпинисткам все же удалось последним рейсом улететь в столицу Непала Катманду.

- Первые проблемы начались 24 марта, когда мы спустились на ресепшен, и сотрудник отеля попросил нас не выходить за территорию, - делится Тамара. – Он сказал, что в Непале введен «локдаун» (тотальная изоляция – прим.ред). – И примерно через полчаса нам пришло письмо от Катарских авиалиний, где нас уведомили, что наш рейс отменен.

По словам девушек, в общей сложности в Непале застряли 140 человек, среди которых есть дети и пожилые люди.

- 26 марта посольства передало информацию о нас в Москву, и с тех пор мы в состоянии постоянного ожидания, - говорит Злата.

Как рассказывают девушки, сначала им пообещали, что ждать придется несколько дней, потом – несколько недель, теперь счет идет на месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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