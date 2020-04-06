Пробные ЕГЭ и ОГЭ школьники смогут написать онлайн в апреле 2020 года

6 Апр 2020 2020-04-06T16:13:34+03:00

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На время самоизоляции в связи с коронавирусом, школьники Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение из дома. А для тех старшеклассников, которым летом надо будет сдавать ЕГЭ и ОГЭ, откроются бесплатные пробные онлайн-экзамены. Ученики девятых и одиннадцатых классов могут проверить свои силы и узнать уровень подготовки.

- Образовательная компания MAXIMUM Education в рамках совместного проекта с MRG «Открытая онлайн-школа», который реализуется в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», организует бесплатные пробные онлайн-экзамены для девятиклассников и одиннадцатиклассников, - рассказали создатели образовательной программы.

Время на пробный экзамен будет соответствовать времени написания реального ЕГЭ и ОГЭ. Для всех участников экзамена будет проведен вводный инструктаж, а сам экзамен будет состоять из первой и второй частей. Каждый участник пробных ЕГЭ/ОГЭ получит обратную связь по выполненной работе: общий процент выполнения работы, первичный балл и тестовый балл по 100-балльной шкале.

Перед пробным экзаменом школьники будут проходить онлайн-подготовку. После экзаменов пройдут занятия с разборами всех заданий по каждому из предметов, где участники смогут задать преподавателям любые вопросы.

Пробные экзамены стартуют уже 9 апреля. Расписание экзаменов и регистрация доступны по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU