2020-04-06T16:13:34+03:00
Общество

Пробные ЕГЭ и ОГЭ школьники смогут написать онлайн в апреле 2020 года

В Санкт-Петербурге для старшеклассников организуют бесплатные пробные экзамены
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Онлайн-подготовка по ЕГЭ и ОГЭ отроется для школьников ПетербургаОнлайн-подготовка по ЕГЭ и ОГЭ отроется для школьников ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На время самоизоляции в связи с коронавирусом, школьники Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение из дома. А для тех старшеклассников, которым летом надо будет сдавать ЕГЭ и ОГЭ, откроются бесплатные пробные онлайн-экзамены. Ученики девятых и одиннадцатых классов могут проверить свои силы и узнать уровень подготовки.

- Образовательная компания MAXIMUM Education в рамках совместного проекта с MRG «Открытая онлайн-школа», который реализуется в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», организует бесплатные пробные онлайн-экзамены для девятиклассников и одиннадцатиклассников, - рассказали создатели образовательной программы.

Время на пробный экзамен будет соответствовать времени написания реального ЕГЭ и ОГЭ. Для всех участников экзамена будет проведен вводный инструктаж, а сам экзамен будет состоять из первой и второй частей. Каждый участник пробных ЕГЭ/ОГЭ получит обратную связь по выполненной работе: общий процент выполнения работы, первичный балл и тестовый балл по 100-балльной шкале.

Перед пробным экзаменом школьники будут проходить онлайн-подготовку. После экзаменов пройдут занятия с разборами всех заданий по каждому из предметов, где участники смогут задать преподавателям любые вопросы.

Пробные экзамены стартуют уже 9 апреля. Расписание экзаменов и регистрация доступны по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отец 15 минут пытался спасти 2-летнего сына, подавившегося курагой
Продавцы БАДов, обманывавшие стариков, получили сроки до 4 лет тюрьмы
В депо в Петро-Славянке полыхал ангар, набитый углем
В подвале Следственного комитета Невского района нашли мертвую женщину
Продуктовые наборы для школьников начали выдавать 6 апреля
Штрафы за несоблюдение самоизоляции увеличат в Санкт-Петербурге
Пенсионерка спасла раненного ножом таксиста в Сертолово
Артисты Михайловского театра сняли 3-минутный балет по мотивам самоизоляции
Альпинистки из Санкт-Петербурга две недели не могут вылететь в Россию из Непала из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга: «По коронавирусу мы отстаем от Москвы на три недели»
Кальянную «Феромон» закрыли на 70 суток за нарушение карантина
Пробные ЕГЭ и ОГЭ школьники смогут написать онлайн в апреле 2020 года
Гостиный двор закрылся впервые за 235 лет из-за коронавируса
Выплаты пенсии на почте пройдут досрочно в Санкт-Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти накрыли банду угонщиков, разбиравших иномарки на запчасти