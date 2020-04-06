Губернатор Санкт-Петербурга: «По коронавирусу мы отстаем от Москвы на три недели»

6 Апр 2020 2020-04-06T16:41:04+03:00

По словам Александра Беглова, ситуация в городе ухудшается с каждым днем

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На заседании в Смольном, проведенном сегодня, 6 апреля, в онлайн-формате, губернатор Петербурга Александр Беглов оценил ситуацию по распространению коронавируса в городе как «ухудшающуюся с каждым днем».

– Обстановка у нас непростая, ухудшается с каждым днем, но есть время хорошо подготовиться, – отметил градоначальник. – Мы чуть-чуть отстаем от Москвы, буквально на три недели. И это только начало: у жителей есть деньги и оплачиваемые отпуска.

Беглов призвал районы и комитеты работать жестче и информировать горожан о необходимости самоизоляции лучше.

– Потому что цена вопроса – жизнь, – добавил губернатор.

Особое внимание Беглов поручил уделить уборке и дезинфекции города, петербуржцам старше 65 лет, малообеспеченным семьям с детсадовцами и школьниками, врачам и соцработникам. Еще не огороженные детские и спортивные площадки закроют сигнальными лентами и объявлениями, что Беглов пообещал проверить лично.

ИСТОЧНИК KP.RU