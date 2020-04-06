Артисты Михайловского театра сняли 3-минутный балет по мотивам самоизоляции
Артисты прославленного Михайловского театра также как и все петербуржцы вынуждены жить в условиях самоизоляции. Но слегка подзабытый звук аплодисментов и творческая натура не оставляет в покое. Поэтому танцовщики сняли 3-минутный ролик, чтобы показать, как им не хватает зрительского внимания.
- Скучаем! Очень скучаем! – подписано видео, опубликованное в «Инстаграме» Михайловского театра.
В нем солисты показывают свою обыденную жизнь дома, исполняя танцевальные па и пируэты. Делая поддержку во дворе дачи или танцуя по закрытым улицам коттеджного поселка.
Придумал и поставил мини-балет режиссер театра Иван Васильев, а исполнили его ведущие артисты балета. В видеоролике знатоки театрального искусства могут заметить самого Ивана Васильева, а также Ирину Перрен, Валерия Запасникова, ведущую солистку Марию Виноградову и других исполнителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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