Артисты Михайловского театра сняли 3-минутный балет по мотивам самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T16:31:03+03:00

Даже 3-минутный балет - все равно есть высокое искусство. Фото: кадр с видео instagram.com/mikhailovskytheatre

В конце видео они признаются, как соскучились по зрителю

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Артисты прославленного Михайловского театра также как и все петербуржцы вынуждены жить в условиях самоизоляции. Но слегка подзабытый звук аплодисментов и творческая натура не оставляет в покое. Поэтому танцовщики сняли 3-минутный ролик, чтобы показать, как им не хватает зрительского внимания.

- Скучаем! Очень скучаем! – подписано видео, опубликованное в «Инстаграме» Михайловского театра.

В нем солисты показывают свою обыденную жизнь дома, исполняя танцевальные па и пируэты. Делая поддержку во дворе дачи или танцуя по закрытым улицам коттеджного поселка.

Придумал и поставил мини-балет режиссер театра Иван Васильев, а исполнили его ведущие артисты балета. В видеоролике знатоки театрального искусства могут заметить самого Ивана Васильева, а также Ирину Перрен, Валерия Запасникова, ведущую солистку Марию Виноградову и других исполнителей.

mikhailovskytheatre Артисты Михайловского театра станцевали балет в самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU