Пенсионерка спасла раненного ножом таксиста в Сертолово

6 Апр 2020 2020-04-06T16:32:38+03:00

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В городе Сертолово, что во Всеволожском районе Ленинградской области, пенсионерка спасла жизнь водителю такси. Утром в субботу, 4 апреля, 73-летняя местная жительница вышла гулять с собакой и наткнулась на мужчину. Тот лежал на земле около подъезда дома 1 по Сосновой улице. Он истекал кровью и просил вызвать скорую помощь.

- Пенсионерка позвонила в скорую у вызвала подмогу. По приезду бригада обнаружила 33-летнего петербуржца, который сначала отказался рассказывать о том, что с ним произошло, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчину экстренно госпитализировали. В больнице у него диагностировали серьезную рану брюшной полости с ранением тонкой кишки и внутренним кровотечением. В тяжелом состоянии его отправили на операцию.

После мужчина, который работает таксистом, пояснил, что около 5 часов утра в соседнем доме, рядом с тем местом, где его нашли, он распивал спиртное вместе с мало знакомыми людьми. С хозяином квартиры у него возник конфликт. Мужчина вышел в подъезд, после чего неизвестный человек ударил его ножом в живот. Далее он ничего не помнит, так как был пьян.

Пострадавший запомнил своего обидчика – это был мужчина лет 35-40 со шрамом на половину лица с левой стороны. Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU