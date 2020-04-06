2020-04-06T16:32:38+03:00
Происшествия

Пенсионерка спасла раненного ножом таксиста в Сертолово

У мужчины, валявшегося на земле, был вспорот живот
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Сертолово пенсионерка с собакой спасла раненного таксистаВ Сертолово пенсионерка с собакой спасла раненного таксистаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В городе Сертолово, что во Всеволожском районе Ленинградской области, пенсионерка спасла жизнь водителю такси. Утром в субботу, 4 апреля, 73-летняя местная жительница вышла гулять с собакой и наткнулась на мужчину. Тот лежал на земле около подъезда дома 1 по Сосновой улице. Он истекал кровью и просил вызвать скорую помощь.

- Пенсионерка позвонила в скорую у вызвала подмогу. По приезду бригада обнаружила 33-летнего петербуржца, который сначала отказался рассказывать о том, что с ним произошло, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчину экстренно госпитализировали. В больнице у него диагностировали серьезную рану брюшной полости с ранением тонкой кишки и внутренним кровотечением. В тяжелом состоянии его отправили на операцию.

После мужчина, который работает таксистом, пояснил, что около 5 часов утра в соседнем доме, рядом с тем местом, где его нашли, он распивал спиртное вместе с мало знакомыми людьми. С хозяином квартиры у него возник конфликт. Мужчина вышел в подъезд, после чего неизвестный человек ударил его ножом в живот. Далее он ничего не помнит, так как был пьян.

Пострадавший запомнил своего обидчика – это был мужчина лет 35-40 со шрамом на половину лица с левой стороны. Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отец 15 минут пытался спасти 2-летнего сына, подавившегося курагой
Продавцы БАДов, обманывавшие стариков, получили сроки до 4 лет тюрьмы
В депо в Петро-Славянке полыхал ангар, набитый углем
В подвале Следственного комитета Невского района нашли мертвую женщину
Продуктовые наборы для школьников начали выдавать 6 апреля
Штрафы за несоблюдение самоизоляции увеличат в Санкт-Петербурге
Пенсионерка спасла раненного ножом таксиста в Сертолово
Артисты Михайловского театра сняли 3-минутный балет по мотивам самоизоляции
Альпинистки из Санкт-Петербурга две недели не могут вылететь в Россию из Непала из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга: «По коронавирусу мы отстаем от Москвы на три недели»
Кальянную «Феромон» закрыли на 70 суток за нарушение карантина
Пробные ЕГЭ и ОГЭ школьники смогут написать онлайн в апреле 2020 года
Гостиный двор закрылся впервые за 235 лет из-за коронавируса
Выплаты пенсии на почте пройдут досрочно в Санкт-Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти накрыли банду угонщиков, разбиравших иномарки на запчасти