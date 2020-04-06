Штрафы за несоблюдение самоизоляции увеличат в Санкт-Петербурге
На координационном совещании в понедельник, 6 апреля, по обеспечению правопорядка в Санкт-Петербурге, в связи с пандемией коронавируса, губернатор Александр Беглов потребовал жестко пресекать случаи нарушения самоизоляции. В первую очень, он поручил усилить контроль за соблюдением карантина гражданами, вернувшимися из-за рубежа или контактировавшими с заболевшими.
- В случае нарушений режима самоизоляции к ним будут применяться штрафные санкции за невыполнение правил поведения, установленных в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, граждане могут получить штраф до тридцати тысяч рублей, - сообщили в Смольном.
В случае, если нарушение режима самоизоляции карантина повлекло за собой причинение вреда здоровью, предусмотрены штрафы в размере до 300 тысяч рублей на физическое лицо и до миллиона на юридическое. А также уголовная ответственность в виде лишения свободы.
Губернатор отметил, что отказ нарушителям в выплатах заработной платы за период режима самоизоляции или в оплате больничного листа – это может быть справедливым решением со стороны их работодателей или страховых компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU
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