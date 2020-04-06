2020-04-06T16:54:25+03:00
Общество

Продуктовые наборы для школьников начали выдавать 6 апреля

Дети, находящиеся на дистанционном обучением из-за коронавируса, получат продукты за счет бюджета города
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге началась выдача продуктовых наборов для школьниковВ Петербурге началась выдача продуктовых наборов для школьниковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге с понедельника, 6 апреля, начали выдавать продуктовые наборы школьникам и студентам учреждений среднего профессионального образования, которые до перехода на обучение с использованием дистанционных технологий были обеспечены питанием за счет бюджета города. В них включены самые необходимые продуты, широко используемые в каждом домохозяйстве.

- Сахар, крупы, молоко, фруктовые соки, печенье, чай, сгущенное молоко, шоколад, макароны – эти и другие продукты питания вошли в состав наборов, которые с сегодняшнего дня выдают для всех первоклассников, детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, сирот, инвалидов и других учащихся, которым положено питание по Социальному кодексу, - отметили в Смольном.

В общей сложности планируется выдать более 230 тысяч наборов. Продуктовые наборы рассчитаны до 12 апреля. В связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля, после 12 апреля будут выдаваться дополнительные наборы.

В каждом образовательном учреждении разработан график выдачи, ознакомиться с которым родители могут на официальных сайтах и страницах школ в социальных сетях. Получить наборы можно в удобное время, причем для получения обоих наборов не обязательно приходить в школу дважды. При желании родители смогут получить полный комплект продуктов за один визит после 12 апреля.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. ЗакС развязывает Смольному руки в борьбе с нарушителями режима самоизоляции

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отец 15 минут пытался спасти 2-летнего сына, подавившегося курагой
Продавцы БАДов, обманывавшие стариков, получили сроки до 4 лет тюрьмы
В депо в Петро-Славянке полыхал ангар, набитый углем
В подвале Следственного комитета Невского района нашли мертвую женщину
Продуктовые наборы для школьников начали выдавать 6 апреля
Штрафы за несоблюдение самоизоляции увеличат в Санкт-Петербурге
Пенсионерка спасла раненного ножом таксиста в Сертолово
Артисты Михайловского театра сняли 3-минутный балет по мотивам самоизоляции
Альпинистки из Санкт-Петербурга две недели не могут вылететь в Россию из Непала из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга: «По коронавирусу мы отстаем от Москвы на три недели»
Кальянную «Феромон» закрыли на 70 суток за нарушение карантина
Пробные ЕГЭ и ОГЭ школьники смогут написать онлайн в апреле 2020 года
Гостиный двор закрылся впервые за 235 лет из-за коронавируса
Выплаты пенсии на почте пройдут досрочно в Санкт-Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти накрыли банду угонщиков, разбиравших иномарки на запчасти