Продуктовые наборы для школьников начали выдавать 6 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T16:54:25+03:00

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В Санкт-Петербурге с понедельника, 6 апреля, начали выдавать продуктовые наборы школьникам и студентам учреждений среднего профессионального образования, которые до перехода на обучение с использованием дистанционных технологий были обеспечены питанием за счет бюджета города. В них включены самые необходимые продуты, широко используемые в каждом домохозяйстве.

- Сахар, крупы, молоко, фруктовые соки, печенье, чай, сгущенное молоко, шоколад, макароны – эти и другие продукты питания вошли в состав наборов, которые с сегодняшнего дня выдают для всех первоклассников, детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, сирот, инвалидов и других учащихся, которым положено питание по Социальному кодексу, - отметили в Смольном.

В общей сложности планируется выдать более 230 тысяч наборов. Продуктовые наборы рассчитаны до 12 апреля. В связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля, после 12 апреля будут выдаваться дополнительные наборы.

В каждом образовательном учреждении разработан график выдачи, ознакомиться с которым родители могут на официальных сайтах и страницах школ в социальных сетях. Получить наборы можно в удобное время, причем для получения обоих наборов не обязательно приходить в школу дважды. При желании родители смогут получить полный комплект продуктов за один визит после 12 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU