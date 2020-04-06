В подвале Следственного комитета Невского района нашли мертвую женщину

6 Апр 2020 2020-04-06T17:07:02+03:00

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Следователи отдела Следкома России по Невскому району Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мертвой женщины. Причем далеко идти им не пришлось, ведь труп обнаружился в подвале здания, где, собственно, и располагается районное управление Следственного комитета.

- 5 апреля в 16:16 в дежурную часть полиции поступило сообщение от дворника, что несколькими минутами ранее в подвале дома номер 7 по бульвару Красных Зорь мужчина без определенного места жительства нашел труп, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим полицейским бездомный рассказал, что женщину он практически не знал, а звали ее, вроде как Ириной. Эксперты осмотрели труп и установили, что следов насильственной смерти на теле нет.

Погибшая, которой на вид около 40 лет, была одета в серую кофту, темные брюки и черные сапоги. Тело отправили в морг для выяснения причин смерти. А все материалы полицейские передали коллегам из СК, которым теперь и предстоит выяснить , как у них в подвале оказалась мертвая женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU