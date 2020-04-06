В подвале Следственного комитета Невского района нашли мертвую женщину
Следователи отдела Следкома России по Невскому району Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мертвой женщины. Причем далеко идти им не пришлось, ведь труп обнаружился в подвале здания, где, собственно, и располагается районное управление Следственного комитета.
- 5 апреля в 16:16 в дежурную часть полиции поступило сообщение от дворника, что несколькими минутами ранее в подвале дома номер 7 по бульвару Красных Зорь мужчина без определенного места жительства нашел труп, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Приехавшим полицейским бездомный рассказал, что женщину он практически не знал, а звали ее, вроде как Ириной. Эксперты осмотрели труп и установили, что следов насильственной смерти на теле нет.
Погибшая, которой на вид около 40 лет, была одета в серую кофту, темные брюки и черные сапоги. Тело отправили в морг для выяснения причин смерти. А все материалы полицейские передали коллегам из СК, которым теперь и предстоит выяснить , как у них в подвале оказалась мертвая женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU