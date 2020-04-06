В депо в Петро-Славянке полыхал ангар, набитый углем
Серьезный пожар вспыхнул днем 6 апреля в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В районе Петро-Славянки в железнодорожном депо полыхал ангар, под завязку набитый углем. Учитывая, что неподалеку стоят «Сапсаны», дело могло закончиться очень плохо.
- В 16.05 в дежурную часть противопожарной службы МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: Локомотивный проезд, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
По прибытии выяснилось, что в построенном из сэндвич-панелей ангаре, размерами 20 на 40 метров и высотой 5 метров, горит фасованный уголь. Загрузка склада составляла 100 процентов.
Площадь возгорания на момент прибытия составляла 70 квадратных метров. Уже в 16:26 ранг пожара был поднят до уровня 1-БИС.
По счастью, огнеборцам удалось укротить пламя и масштабного бедствия удалось избежать. В 17:19 было сообщено о локализации горения. Однако работы на месте ЧП еще продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU