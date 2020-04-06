В депо в Петро-Славянке полыхал ангар, набитый углем

6 Апр 2020 2020-04-06T17:41:40+03:00

В Петро-Славянке пожарные тушили ангар с углем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Здесь же рядом стоят скоростные «Сапсаны»

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Серьезный пожар вспыхнул днем 6 апреля в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В районе Петро-Славянки в железнодорожном депо полыхал ангар, под завязку набитый углем. Учитывая, что неподалеку стоят «Сапсаны», дело могло закончиться очень плохо.

- В 16.05 в дежурную часть противопожарной службы МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: Локомотивный проезд, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По прибытии выяснилось, что в построенном из сэндвич-панелей ангаре, размерами 20 на 40 метров и высотой 5 метров, горит фасованный уголь. Загрузка склада составляла 100 процентов.

Площадь возгорания на момент прибытия составляла 70 квадратных метров. Уже в 16:26 ранг пожара был поднят до уровня 1-БИС.

По счастью, огнеборцам удалось укротить пламя и масштабного бедствия удалось избежать. В 17:19 было сообщено о локализации горения. Однако работы на месте ЧП еще продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU