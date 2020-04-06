Продавцы БАДов, обманывавшие стариков, получили сроки до 4 лет тюрьмы

6 Апр 2020 2020-04-06T17:57:11+03:00

Два организатора группировки по продаже БАДов получили по 4 года тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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20 молодых людей, ставших фигурантами дела о продаже биологически активных добавок (БАДов) под видом лекарств, сели на скамью подсудимых 6 апреля. Всех фигурантов обвиняли в мошенничестве в отношении пенсионеров.

- Суд установил: двое подозреваемых в 2014-156 годах создали объединенную преступную группу, разработали стратегию и схему совершения действий и вовлекли в состав ОПГ ее участников. В период с 15.01.2015 года по 12.04.2016 года фигуранты совершили ряд эпизодов мошенничества, связанных с реализацией жителям пенсионного возраста БАДов под видом лекарственных средств по завышенным ценам, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проще говоря, сообщники звонили пенсионерам по заранее известным номерам и предлагали купить чудодейственное средство за очень приличные деньги. Стариков они всячески уговаривали, выставляя себя медработниками. Даже придумывали симптомы болезни, которых не было.

«Лекарства» пенсионерам отвозили курьеры, они же брали деньги. Всего мошенникам удалось заработать больше 7 миллионов рублей.

Учтя все обстоятельства, 18 рядовых участников группировки получили условные сроки, а двое организаторов были приговорены к четырем годам тюрьмы каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU