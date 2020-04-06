2020-04-06T17:57:11+03:00
Происшествия

Продавцы БАДов, обманывавшие стариков, получили сроки до 4 лет тюрьмы

Дело 4-летней давности рассмотрел Красногвардейский суд Петербурга
Петр КИБЕР
Поделиться:
Два организатора группировки по продаже БАДов получили по 4 года тюрьмы.Два организатора группировки по продаже БАДов получили по 4 года тюрьмы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

20 молодых людей, ставших фигурантами дела о продаже биологически активных добавок (БАДов) под видом лекарств, сели на скамью подсудимых 6 апреля. Всех фигурантов обвиняли в мошенничестве в отношении пенсионеров.

- Суд установил: двое подозреваемых в 2014-156 годах создали объединенную преступную группу, разработали стратегию и схему совершения действий и вовлекли в состав ОПГ ее участников. В период с 15.01.2015 года по 12.04.2016 года фигуранты совершили ряд эпизодов мошенничества, связанных с реализацией жителям пенсионного возраста БАДов под видом лекарственных средств по завышенным ценам, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проще говоря, сообщники звонили пенсионерам по заранее известным номерам и предлагали купить чудодейственное средство за очень приличные деньги. Стариков они всячески уговаривали, выставляя себя медработниками. Даже придумывали симптомы болезни, которых не было.

«Лекарства» пенсионерам отвозили курьеры, они же брали деньги. Всего мошенникам удалось заработать больше 7 миллионов рублей.

Учтя все обстоятельства, 18 рядовых участников группировки получили условные сроки, а двое организаторов были приговорены к четырем годам тюрьмы каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отец 15 минут пытался спасти 2-летнего сына, подавившегося курагой
Продавцы БАДов, обманывавшие стариков, получили сроки до 4 лет тюрьмы
В депо в Петро-Славянке полыхал ангар, набитый углем
В подвале Следственного комитета Невского района нашли мертвую женщину
Продуктовые наборы для школьников начали выдавать 6 апреля
Штрафы за несоблюдение самоизоляции увеличат в Санкт-Петербурге
Пенсионерка спасла раненного ножом таксиста в Сертолово
Артисты Михайловского театра сняли 3-минутный балет по мотивам самоизоляции
Альпинистки из Санкт-Петербурга две недели не могут вылететь в Россию из Непала из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга: «По коронавирусу мы отстаем от Москвы на три недели»
Кальянную «Феромон» закрыли на 70 суток за нарушение карантина
Пробные ЕГЭ и ОГЭ школьники смогут написать онлайн в апреле 2020 года
Гостиный двор закрылся впервые за 235 лет из-за коронавируса
Выплаты пенсии на почте пройдут досрочно в Санкт-Петербурге и Ленобласти
В Ленобласти накрыли банду угонщиков, разбиравших иномарки на запчасти