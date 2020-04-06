Аренда квартир в Петербурге может повыситься после пандемии коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T18:56:23+03:00

А пока на время карантина эксперты рекомендуют собственникам жилья дать каникулы по оплате

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Коронавирус коснулся всех сфер жизни. В том числе и рынка аренды. Причина всем очевидна – потеря работы, снижение определенного уровня дохода а как следствие и невозможность платить по всем обязательствам.

Аналитики в целом отмечают падение спроса на рынке долгосрочной аренды Петербурга. За последние недели он упал на 60%, по сравнению с тем, что было месяц назад. Просмотры объектов упали, собственники отказывают, а те, кто готов показать свою квартиру – выдвигают строгие правила посещения: маски, перчатки и антисептики.

И что же делать? Эксперты рекомендуют договариваться и находить компромисс. Расторгать договор в нынешних условиях не выгодно никому. Ведь быстро найти новых арендаторов будет сложно. Да и подходящую квартиру - тоже. Поэтому главная рекомендация - нужно либо думать о понижении арендной платы, либо зафиксировать каникулы на месяц, пока общая ситуация не разрешится. А потом уже аренду можно повышать.

- На мой взгляд, рынок аренды очень быстро восстановится, как только закончится карантин, - резюмирует управляющий партнер группы компаний Active Яков Волков. - Вероятно, после пандемии начнется массовая ротация арендаторов. Мы рекомендуем сейчас не делать резких движений, договариваться о льготных условиях и сохранять отношения, а дальше смотреть на ситуацию по рынку.

ИСТОЧНИК KP.RU