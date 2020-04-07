2020-04-07T02:09:11+03:00
Общество

Бездомным Петербурга начали раздавать продукты и средства личной гигиены

Благотворительная организация «Ночлежка» запустила акцию «Ты не один»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Петербуржцев просят помочь бездомным с продуктами и средствами личной гигиены на время пандемии коронавируса. Фото: vk.com/nochlezhkaПетербуржцев просят помочь бездомным с продуктами и средствами личной гигиены на время пандемии коронавируса. Фото: vk.com/nochlezhka
Изменить размер текста:

Благотворители из организации «Ночлежка» в Петербурге дали старт акции «Ты не один», в рамках которой городским бездомным можно передать продукты и средства личной гигиены в нелегкое время пандемии коронавируса. Первую раздачу организовали на Лиговском проспекте недалеко от станции метро «Площадь Восстания».

- Бездомным стало гораздо сложнее вернуться к нормальной жизни и устроиться на работу из-за коронавируса. Тех, кто хочет поучаствовать в акции, мы просим класть в пакет продукты, которые не требуют приготовления. Можно положить консервы, желательно те, которые открываются без ножа. Лучше сразу распечатать листовки, чтобы дворники не приняли наборы за мусор, - пишут «Невские новости» со ссылкой на директора «Ночлежки».

Бездомным можно жертвовать чай, лапшу быстрого приготовления, консервы, антибактериальные салфетки, антисептики, а также щетку с зубной пастой. Пакет с набором следует оставить в любом людном месте в городе, где обычно бывает много бродяг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бездомным Петербурга начали раздавать продукты и средства личной гигиены
Среднюю продолжительность здоровой жизни в Петербурге хотят увеличить до 68,7 лет
Дзюба, играя за «Зенит», вышел в суперфинал киберспортивного чемпионата России
Петербурженка прятала наркотики в мягких игрушках и у детских площадок
Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов
Число транспорта в Петербурге увеличат из-за повышенного спроса во время самоизоляции
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Новгородской области
«Мы не герои»: Комздрав показал будни врачей Боткинской больницы, лечащих петербуржцев от коронавируса
Игрок «Зенита» Оздоев раскритиковал горожан, выходящих из дома в режим самоизоляции
Пенсионерам, работающим в Петербурге во время самоизоляции, выделят проездные билеты
Больше тысячи полицейских ищут нарушителей самоизоляции в скверах и парках Петербурга
В Пулково ответили на новости о заражении одного из сотрудников коронавирусом
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 апреля 2020 года: близко к антирекорду