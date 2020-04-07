Бездомным Петербурга начали раздавать продукты и средства личной гигиены

7 Апр 2020 2020-04-07T02:09:11+03:00

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Благотворители из организации «Ночлежка» в Петербурге дали старт акции «Ты не один», в рамках которой городским бездомным можно передать продукты и средства личной гигиены в нелегкое время пандемии коронавируса. Первую раздачу организовали на Лиговском проспекте недалеко от станции метро «Площадь Восстания».

- Бездомным стало гораздо сложнее вернуться к нормальной жизни и устроиться на работу из-за коронавируса. Тех, кто хочет поучаствовать в акции, мы просим класть в пакет продукты, которые не требуют приготовления. Можно положить консервы, желательно те, которые открываются без ножа. Лучше сразу распечатать листовки, чтобы дворники не приняли наборы за мусор, - пишут «Невские новости» со ссылкой на директора «Ночлежки».

Бездомным можно жертвовать чай, лапшу быстрого приготовления, консервы, антибактериальные салфетки, антисептики, а также щетку с зубной пастой. Пакет с набором следует оставить в любом людном месте в городе, где обычно бывает много бродяг.

ИСТОЧНИК KP.RU