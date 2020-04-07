2020-04-07T10:05:12+03:00
Происшествия

Мужчина забил до смерти знакомую в свой день рождения

Труп женщины с окровавленной головой нашли в собственной квартире
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец забил до смерти знакомую в свой день рожденияПетербуржец забил до смерти знакомую в свой день рожденияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Бытовая ссора в разгар праздника стала причиной смерти жительницы Санкт-Петербурга. Вечером в субботу, 4 апреля, в полицию поступил звонок о том, что в квартире дома на Учительской улице был обнаружен труп 48-летней женщины. По подозрению в убийстве был задержан ее знакомый.

- На обнаруженном трупе были ссадины и кровоподтек на голове. 6 апреля по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате тупой травмы груди и живота с переломами ребер и повреждением селезенки, открытой черепно-мозговой травмы, множественных кровоподтеков и ссадин тела, - сообщил “КП-Петербург” источник в правоохранительных органах.

Позже полиция задержала 55-летнего мужчину, у которого 4 апреля как раз был день рождения. Оказалось, что около 3 часов ночи он, находясь в гостях у знакомой, во время ссоры до смерти избил руками приятельницу во время ссоры. После чего сбежал.

Подозреваемый именинник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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