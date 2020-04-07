Мать при грудном ребенке до полусмерти забила собаку, а потом выкинула ее в окно в Санкт-Петербурге

7 Апр 2020 2020-04-07T15:33:32+03:00

Молодая мать до смерти забила собаку и выкинула ее в окно на глазах ребенка Фото: СОЦСЕТИ

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Жуткая история, от которой буквально наворачиваются слезы на глаза, произошла в поселке Ленсоветовский в Санкт-Петербурге. Днем во вторник, 7 апреля, местные жители услышали истошный собаки во дворе. Выйдя на улицу, они увидели ужасающую картину – собака пыталась передвигаться по газону, еле волоча лапы, а из пасни у нее рекой лилась кровь. Неравнодушные жильцы сразу начали выяснять, что произошло.

- Я был на месте преступления, мне позвонила домоуправ раскачала о случившемся, я вышел к месту происшествия, позвонил в ветеринарную клинику договорился что привезу собаку вызвал такси, - рассказал в соцсети очевидец произошедшего.

По его рассказам, виновницей жестокого обращения с собакой, стала ее хозяйка – женщина с маленьким, еще грудным ребенком. Свидетели рассказали, что слышали, как она избивала дома животное, а потом выкинула его из окна с высоты 1 этажа.

Когда соседи пытались поговорить в матерью, то она начала на них кричать, а потом просто убежала с ребенком на руках. Разбираться с этой ситуацией на место уже приехала полиция.

К сожалению, собака не выдержала. Пока люди ждали полицию и собрались ехать с животным к ветеринару, собака уползла на цокольный этаж дома, где в муках скончалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771528" frameborder="0"></iframe> Мать при маленьком ребенке до полусмерти забила собаку, а потом выкинула ее в окно в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU