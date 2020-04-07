2020-04-07T16:12:20+03:00
Общество

В Буферном пруду у Планерной улицы открыли купальный сезон

Жители Приморского района сняли на видео, как в воде плавал мужчина
Петр КИБЕР
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В пруду у Юнтоловского заказника плавал мужчина. Фото: vk.com/spb_todayВ пруду у Юнтоловского заказника плавал мужчина. Фото: vk.com/spb_today
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Не по-апрельски теплая погода, а воздух во вторник прогрелся до +16 градусов, стал поводом для открытия купального сезона для особо отчаянного жителя Приморского района. Здесь, в пруду у Планерной улицы, он решил сделать небольшой заплыв, чем очень удивил случайных прохожих.

- Пловец в буферном пруду вдоль Планерной улицы. Просто человек готовится к Олимпийским играм в условиях самоизоляции, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Редкие прохожие сразу бросились снимать удивительную картину на телефон. Зрители заплыва оказались в восторге, даже слишком. Большинство восторженных воскликов оказались нецензурными, поэтому звук пришлось немного отредактировать.

Но удивление горожан можно понять, ведь если воздух и прогрелся до +16, то температура воды едва превышает ноль. Плавать в таких условиях может только морж. А зная, что водоемы в районе Юнтоловского заказника не отличаются чистотой, то еще и очень устойчивый к заразе морж. Впрочем, возможно таким образом человек решил укрепить собственный иммунитет и защититься от коронавируса.

В пруду у Планерной улицы в Петербурге плавал человек.Видео: vk.com/spb_today / Анна Петропавловская

ИСТОЧНИК KP.RU

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