7 Апр 2020 2020-04-07T17:19:27+03:00

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Коронавирус резко снизил число людей ни машин на улицах Петербурга. И природа потихоньку стала возвращаться в город. Если привычные лисы никого уже не удивляют, то бобры в Неве – довольно большая редкость. А особенно, когда они бегают через дорогу на гранитной набережной.

- Такую прелесть вчера вечером увидели на Смольной набережной в Петербурге, - сообщает подписчица инстаграм-паблика «Санкт-Петербург | Питер | СПБ».

Восторгов девушки не было предела. А особенно удивило, что бобер спокойно перешел дорогу перед машинами и не спеша отправился по гранитным ступенькам к водам Невы.

При этом стоит сказать, что выдры и ондатры в петерьбургских реках и каналах водятся в большом количестве. Они не слишком боятся людей, но и близко, как прикормленные утки, не подходят. А вот бобров привычнее видеть в Юнтоловском заказнике и за пределами мегаполиса, где берега рек не одеты в гранит.

Впрочем, возможно это был ученый бобер, который как раз и решил погрызть этот «камень науки».

spb.now_2.0 На набережной Невы в Петербурге заметили бобра

ИСТОЧНИК KP.RU