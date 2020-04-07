2020-04-07T17:19:27+03:00
Дом. Семья

На набережной Невы в Петербурге заметили бобра

Восторженные горожане сняли животное на видео
Петр КИБЕР
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На Смольной набережной гулял бобр. Фото: кадр с видео / instagram.com/spb.now_2.0На Смольной набережной гулял бобр. Фото: кадр с видео / instagram.com/spb.now_2.0
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Коронавирус резко снизил число людей ни машин на улицах Петербурга. И природа потихоньку стала возвращаться в город. Если привычные лисы никого уже не удивляют, то бобры в Неве – довольно большая редкость. А особенно, когда они бегают через дорогу на гранитной набережной.

- Такую прелесть вчера вечером увидели на Смольной набережной в Петербурге, - сообщает подписчица инстаграм-паблика «Санкт-Петербург | Питер | СПБ».

Восторгов девушки не было предела. А особенно удивило, что бобер спокойно перешел дорогу перед машинами и не спеша отправился по гранитным ступенькам к водам Невы.

При этом стоит сказать, что выдры и ондатры в петерьбургских реках и каналах водятся в большом количестве. Они не слишком боятся людей, но и близко, как прикормленные утки, не подходят. А вот бобров привычнее видеть в Юнтоловском заказнике и за пределами мегаполиса, где берега рек не одеты в гранит.

Впрочем, возможно это был ученый бобер, который как раз и решил погрызть этот «камень науки».

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На набережной Невы в Петербурге заметили бобра
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ИСТОЧНИК KP.RU

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