На 7 апреля тест на коронавирус сдали 78 590 жителей Петербурга

7 Апр 2020 2020-04-07T19:28:50+03:00

В Петербурге тест на коронавирус сдали больше 78 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболевание официально подтверждено у 295 человек, но город будет увеличивать число коек для пациентов

Изменить размер текста: A A

Власти Санкт-Петербурга привели свежие данные по числу горожан, сдавших анализы на коронавирус и количеству пациентов с подтвержденным диагнозом. На 7 апреля тест сдали 78 590 жителей Петербурга, но заболевание официально подтверждено лишь у 295 человек. Однако в Смольном пообещали увеличивать количество коек, предназначенных для новых больных. Речь об этом шла на совещании по противодействию распространения коронавируса.

ТЕМЫ ДНЯ в Петербурге. Прогнозы вирусологов - на пик эпидемии. И синоптиков - на снег в апреле 00:00 00:00

- Реализацию мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции обсуждали сегодня на заседании Рабочей группы Госсовета РФ под председательством мэра Москвы Сергея Собянина, - сообщает пресс-служба Смольного.

В заседании, которое прошло по видеосвязи, также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также представители Роспотребнадзора и руководители различных регионов России.

Одним из основных моментов стал вопрос нераспространения болезни в медучреждениях. Чтобы не получить очаги в больницах, надо четко организовать трансфер пациентов, в том числе прибывающих из за границы.

Не меньше внимания необходимо уделить и лечению пациентов с хроническими заболеваниями, например онкологией. Таких больных домой не отправишь. Их необходимо оградить от угрозы коронавируса, которую могут принести извне. Подобный случай в Петербурге уже был.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771585" frameborder="0"></iframe> Заседание Госсовета по нераспространению коронавируса. Петербург.Видео: Администрация СПб

ИСТОЧНИК KP.RU