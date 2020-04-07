На 7 апреля тест на коронавирус сдали 78 590 жителей Петербурга
Власти Санкт-Петербурга привели свежие данные по числу горожан, сдавших анализы на коронавирус и количеству пациентов с подтвержденным диагнозом. На 7 апреля тест сдали 78 590 жителей Петербурга, но заболевание официально подтверждено лишь у 295 человек. Однако в Смольном пообещали увеличивать количество коек, предназначенных для новых больных. Речь об этом шла на совещании по противодействию распространения коронавируса.
ТЕМЫ ДНЯ в Петербурге. Прогнозы вирусологов - на пик эпидемии. И синоптиков - на снег в апреле
- Реализацию мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции обсуждали сегодня на заседании Рабочей группы Госсовета РФ под председательством мэра Москвы Сергея Собянина, - сообщает пресс-служба Смольного.
В заседании, которое прошло по видеосвязи, также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также представители Роспотребнадзора и руководители различных регионов России.
Одним из основных моментов стал вопрос нераспространения болезни в медучреждениях. Чтобы не получить очаги в больницах, надо четко организовать трансфер пациентов, в том числе прибывающих из за границы.
Не меньше внимания необходимо уделить и лечению пациентов с хроническими заболеваниями, например онкологией. Таких больных домой не отправишь. Их необходимо оградить от угрозы коронавируса, которую могут принести извне. Подобный случай в Петербурге уже был.
Заседание Госсовета по нераспространению коронавируса. Петербург.Видео: Администрация СПб
ИСТОЧНИК KP.RU