2020-04-07T23:09:48+03:00
Происшествия

Мошенники стали убеждать пенсионеров из Петербурга купить лекарства от коронавируса

Власти предупреждают пожилых людей не верить словам лжеврачей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге появились мошенники, продающие якобы лекарства от коронавируса.В Петербурге появились мошенники, продающие якобы лекарства от коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге зафиксировали новые случаи мошенничества в отношении пожилых горожан. Только теперь злоумышленники стали еще хитрее – они убеждают пенсионеров, сидящих на самоизоляции, купить лекарства, которые якобы помогают побороть коронавирус. Власти собираются с помощью рассылки смс предупредить пожилых петербуржцев о простых мерах предосторожности.

- В период самоизоляции не верьте звонкам мошенников о замене бытового оборудования, попавшем в беду родственнике, пересчёте пенсии, обмене денег, банковских картах, средствах, вылечивающих коронавирус, - подчеркивают в оперштабе Петербурга по борьбе с коронавирусом.

Если к горожанам домой пришли неизвестные, которые представляются врачами или дезинфекторами, то их нельзя пускать к себе. В данном случае необходимо от греха подальше обратиться в службу 112 или же позвонить в организацию, сотрудниками которой представились незваные гости.

Ранее в Северной столице мошенники всего за сутки списали больше миллиона рублей со счетов пенсионеров, представившись сотрудниками банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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