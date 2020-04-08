2020-04-08T07:45:18+03:00
Общество

Погода на 8 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге: Солнечный день и ветреный вечер

Воздух прогреется до 11 градусов тепла
Лилия КОЗЛОВА
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8 апреля в Петербурге тепло и солнечно8 апреля в Петербурге тепло и солнечноФото: Олег ЗОЛОТО
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Уже третью неделю подряд в Санкт-Петербурге стоит удивительная погода. Столько солнечных дней горожане не видели давно. Так, и утро среды, 8 апреля, снова началось с мягких солнечных лучей, заглядывающих в каждое окно, которые словно подбадривают горожан, сидящих на самоизоляции. В течение дня оно не перестанет светить и только к вечеру сменится сильным ветром.

- Днем 8 апреля ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, в конце дня порывы усилятся до 15 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Денек выдастся теплый, до 9-11 градусов выше нуля. К концу недели температура начнет постепенно снижаться: 9 апреля – 7-9 градусов, 10 апреля – 5-7 градусов тепла.

Напомним, что накануне, 7 апреля, погода в Петербурге установила новый рекорд. К 14 часам температура воздуха достигла плюс 15,8 градусов, перекрыв предыдущий температурный рекорд для 7-го апреля в 1996 году, когда воздух прогрелся до 14,4 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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