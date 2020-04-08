Мужчина облил горючим и поджог свою возлюбленную

8 Апр 2020 2020-04-08T09:03:12+03:00

В Ленобласти мужчина поджог свою девушку во время ссоры Фото: Олег ЗОЛОТО

Голую, обгорелую девушку нашли соседи в одном из домов в Ленобласти

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Огненные страсти, в прямом смысле этого слова, разгорелись между одной влюбленной парой в Ленинградской области. Ночью в среду, 8 апреля 2020 года, житель деревни Гостилицы, Ломоносовского района, на третьем этаже одного из домов по Школьной улице нашел девушку. Она была полностью обгорелая и обнаженная. Пострадавшая была еще жива, поэтому мужчина срочно вызвал скорую помощь и полицию.

- Прибывшие на место правоохранители обнаружили 25-летнюю девушку в своей квартире по указанному адресу. У нее были множественные ожоги различных частей тела. Бригада скорой помощи госпитализировала ее в тяжелом состоянии, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В той же квартире был задержан ее сожитель – 33-летний мужчина, нигде не работающий.

В ходе проверки, полиция выяснила, что вечером парочка выпивала дома, между ними завязалась ссора и мужчина решил жестко поступить со своей возлюбленной. Он облил ее неизвестной жидкостью и поджог.

На данный момент мужчина находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU