Храм Благовещения пресвятой Богородицы изрисовали надписями

8 Апр 2020 2020-04-08T09:27:32+03:00

Полиция задержала подозреваемого в вандализме с храмом Благовещения в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в вандализме, который мог изрисовать храм на Васильевском острове. Днем 29 марта 2020 года 75-летний настоятель храма Благовещения пресвятой Богородицы обнаружил, что на стене церкви нанесены какие-то надписи. После этого он обратился в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело. После расследования, в шесть часов вечера, 7 апреля, оперативники центра «Э» у дома 62 по 15-й линии Васильевского острова задержали подозреваемого в вандализме, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозрение пало на 27-летнего местного жителя. Известно, что он нигде не работает.

Сейчас молодому человеку избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Проверка и расследование по делу продолжается. Подозреваемому грозит от штрафа до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU