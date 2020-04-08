Храм Благовещения пресвятой Богородицы изрисовали надписями
Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в вандализме, который мог изрисовать храм на Васильевском острове. Днем 29 марта 2020 года 75-летний настоятель храма Благовещения пресвятой Богородицы обнаружил, что на стене церкви нанесены какие-то надписи. После этого он обратился в полицию.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело. После расследования, в шесть часов вечера, 7 апреля, оперативники центра «Э» у дома 62 по 15-й линии Васильевского острова задержали подозреваемого в вандализме, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Подозрение пало на 27-летнего местного жителя. Известно, что он нигде не работает.
Сейчас молодому человеку избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Проверка и расследование по делу продолжается. Подозреваемому грозит от штрафа до трех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU