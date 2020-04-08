Фигуристка рассказала, что заразилась коронавирусом в Италии

8 Апр 2020 2020-04-08T11:20:21+03:00

Спортсменка Кристина Шошина находилась на корабле, где и подтвердился ее диагноз

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Фигуристка из Санкт-Петербурга Кристина Шошина заразилась коронавирусом. Об этом он рассказала в прямом эфире в Instagram своей коллеги Станиславы Константиновой 7 апреля. По словам 20-летней девушки, она была на корабле, когда узнала о диагнозе.

- У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот я осталась здесь, - рассказала Шошина.

Фигуристка пояснила, что сейчас она находится в Италии. По всей видимости, состояние у нее стабильное. Когда она сможет вернуться в Россию, еще не знает.

- Люди не понимают, насколько это серьезная ситуация. Нас закрыли на корабле, у меня впервые в жизни была паническая атака. Сидела в каюте и ничего не понимала, - добавила Шошина.

Кристина Шошина родилась в Санкт-Петербурге. Фигурным катанием занимается с 3-х лет. Закончила университет имени Лесгафта. Тренировалась в одиночном катании у Чеботаревой Валентины Михайловны, в парном катании у Москвиной Тамары Николаевны, Васильева Олега Кимовича, Бережной Елены Викторовны. Работает в школе фигурного катания олимпийской чемпионки Елены Бережной. Также она выступает в различных ледовых шоу, является артисткой Санкт-петербургского детского государственного ледового театра. Также она победительница турнира «Таллин-Трофи».

ИСТОЧНИК KP.RU