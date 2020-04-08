Безмятежный лось, лакомившийся солью, попал в видеоловушку в нацпарке Архангельска

8 Апр 2020 2020-04-08T10:08:09+03:00

Пока мы на самоизоляции, в природе все идет своим чередом

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Если вы устали от новостей про пандемию коронавируча, то самое время переключиться на антистресс видео, которое опубликовали сотрудники Кенозерского национального парка Архангельской области. Там в фотоловушку попал безмятежный лось, который решил полакомиться солью.

- В природе все идет своим чередом, - рассказывают сотрудники нацпарка. - В Каргопольском секторе в объектив фотоловушки попал безмятежно прогуливающийся лось. Камера зафиксировала животное в окрестностях озера Лекшмозера, возле солонца — специального сооружения для подкормки лесных обитателей солью. Сотрудники национального парка и участники школьных лесничеств регулярно изготавливают и устанавливают такие кормушки.

Сотрудники парка объясняют, что в природе мало естественной соли. Но лосям она очень нужна. Самцам она необходима, когда у них отрастают рога, а самках - во время беременности.

- На видео попало одно животное, но на фото ловушка зафиксировала сразу двух особей, - делятся сотрудники парка.

Безмятежный лось в Кенозерье лакомится солью.

ИСТОЧНИК KP.RU