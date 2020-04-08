Два человека погибли в УАЗе, улетевшем в кювет под Тихвином

8 Апр 2020 2020-04-08T10:13:20+03:00

Под Тихвином два человека погибли в ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Страшное и смертельное ДТП произошло поздним вечером 7 апреля в Тихвинском районе Ленинградской области. Здесь, на 115-м километре трассы Явшиницы- Хмельозеро-Пашозеро-Шугозеро-Гуньково в кювет опрокинулся УАЗ.

- Около 22:47 водитель не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате аварии двое человек, находившихся в машине, погибли, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Но всего в УАЗе ехали четверо. Примчавшиеся на место аварии полицейские и медики достали из искореженного кузова еще двух человек. Мужчины были в тяжелом состоянии, из срочно отправили в больницу на скорой помощи.

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших и пострадавших, а также выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU