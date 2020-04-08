2020-04-08T10:13:40+03:00
Происшествия

Пьяных гонщиков подстрелили во время погони в Мурино

Мужчину поймали, когда он влетел на автомобиле в металлическое ограждение [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пассажира пьяного гонщика подстрелили в МуриноПассажира пьяного гонщика подстрелили в МуриноФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Настоящая погоня с криками «Стоять» и стрельбой началась в Петербурге, а завершилась уже в Мурино. Вечером во вторник, 7 апреля, у дома 25 по улице Руставели сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль «Ниссан Альмера», водитель которого специально мешал движению общественного транспорта. Однако мужчина не отреагировал на требование полиции об остановке и, вдавив в пол педаль газа, рванул по дороге в сторону Токсовского шоссе.

- К преследованию подключился наряд патрульно-постовой службы полиции. Оказавшись в результате погони в Мурино, сотрудник полиции выстрелил по колесам преследуемой машины, после чего указанный автомобиль развернулся и направился в обратную сторону, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказавшись в деревне Новое Девяткино, у одного из домов на улице Главной, водитель врезался в металлическое ограждение и остановился.

Полиция задержала 31-летнего гонщика и его пассажира. Оба были пьяны. Оказалось, что в результате применения табельного оружия, пассажир автомобиля получил огнестрельное ранение левой ноги. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Других пострадавших в результате применения табельного оружия нет.

Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлены административные протоколы. В отношении пассажира также составлен административный протокол.

Пьяных гонщиков подстрелили из табельного оружия в Мурино .

ИСТОЧНИК KP.RU

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