2020-04-08T10:36:57+03:00
Общество

В Карелии на два часа продлили продажу алкоголя во время самоизоляции

Глава республики увеличил интервал до 16:00, чтобы страждущие могли купить спиртное
Петр КИБЕР
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Теперь алкоголь в Карелии можно купить до четырех часов вечера.Теперь алкоголь в Карелии можно купить до четырех часов вечера.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Карелия одним из первых в России регионов ввела ограничения на продажу спиртных напитков. И до сих пор такая мера действует мало где. В Петербурге, например, власти заявили, что не собираются закрывать алко-маркеты. Однако в Карелии своя специфика и купить алкоголь в период самоизоляции можно было лишь с 11 утра до двух дня. Однако строгие меры все же решили ослабить.

- Получил большое количество сообщений о том, что ограничение продажи алкоголя вызвало скопление людей в магазинах в период с 11 до 14:00 часов. Сейчас это опасно: очереди в общественных местах повышают риск заражения. Поэтому продажу алкоголя продлеваем до 16:00, - написал на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

При этом полностью отменять запрет на продажу спиртных напитков власти республики не собираются. Причиной тому статистика МВД. По данным полиции, во время ограничений, с 1 по 7 апреля, резко снизилось число преступлений на почве выпитого, да и пьяные водители стали попадаться вдвое реже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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