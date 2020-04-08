2020-04-08T10:57:45+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 8 апреля 2020 года составило 32 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 8 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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32 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ленобласти 8 апреля 2020 года32 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ленобласти 8 апреля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки количество зараженных новой инфекцией в России выросло на 1 175 человек. Число Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 8 апреля 2020 года составило 32 человека. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 94 случая инфицирования.

- На 8 апреля в Ленинградской области зарегистрированы 32 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили в комитете здравоохранения.

Так, за сутки в регионе произошел резкий скачек. Напомним, что 7 апреля не было ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом.

Также на данный момент известно, что с начала пандемии в регионе выздоровели три человека, смертей от коронавируса зафиксировано не было.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 423 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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