Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 8 апреля 2020 года составило 32 человека
За последние сутки количество зараженных новой инфекцией в России выросло на 1 175 человек. Число Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 8 апреля 2020 года составило 32 человека. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 94 случая инфицирования.
- На 8 апреля в Ленинградской области зарегистрированы 32 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили в комитете здравоохранения.
Так, за сутки в регионе произошел резкий скачек. Напомним, что 7 апреля не было ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом.
Также на данный момент известно, что с начала пандемии в регионе выздоровели три человека, смертей от коронавируса зафиксировано не было.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 423 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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