Дорожники продезинфицировали более 40 процентов территории Санкт-Петербурга

8 Апр 2020 2020-04-08T11:08:40+03:00

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С наступлением стабильных среднесуточных температур в Санкт-Петербурге, комитет по благоустройству усилил работу по уборке улиц, в том числе с применением моющих и дезинфекционных средств для борьбы с коронавирусом. На утро 8 апреля дорожники обработали уже более 40 процентов территории города.

- Наряду с традиционно применяемыми дорожниками моющими средствами, проводится обработка дорог антисептическим раствором с применением гипохлорита натрия. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора используется 0,06% раствор. Это средство позволит улучшить санитарную обстановку в города и в данной концентрации не представляет опасности для человека, животных и растений, - рассказали в Смольном.

Также проводится обработка остановок. В Смольном отмечают, что мероприятия по дезинфекции являются именно дополнительными к плановым работам по мойке павильонов ожидания, которые и так выполнялись с использованием щелочных средств, обладающих бактерицидным эффектом.

В целом влажная уборка городских дорог осуществляется в Петербурге с конца февраля и зависит от благоприятных погодных условий. Улицы моются специальными шампунями.

Дезинфекция улиц Санкт-Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU