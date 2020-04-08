8 Апр 2020 2020-04-08T11:32:05+03:00

Еще 7 человек вылечились от коронавируса в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2020 года

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Хорошие новости о ситуации с новой инфекцией. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2020 года составило 7 человек. И того с начала пандемии в городе победили вирус уже 43 человека.

- За минувший день в Санкт-Петербурге зафиксировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровлений - 7, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 329 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 43 человека. Умерло 3 человека. По одной из смертей проводится проверка.

Также за последние сутки в городе обследовано на коронавирус 3279 человек. Результаты тестирования станут известны в ближайшие дни.

На данный момент на карантине находится 8890 человек. Из них 62 - в обсерваторе, 7 987 на самоизоляции. Еще 841 человек находятся на самоизоляции после контакта с инфицированным коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU