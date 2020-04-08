Коронавирус появился в 17-ти населенных пунктах Ленинградской области

8 Апр 2020 2020-04-08T11:45:12+03:00

Новые случаи заражения зафиксированы в Мурино, Никольском, Всеволожске и ряде других городов и поселков

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 8 апреля 2020 года, стало известно о 32 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в Ленинградской области. Теперь количество зараженных в регионе достигло 94 человек. При этом, вирус появился на территории новых населенных пунктов, где ранее случаев заболевания не было.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 32 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в 17 населенных пунктах региона, - сообщили в администрации области.

Так, новые случаи заражения были выявлены: Всеволожск, Мурино, Сертолово, Кудрово и Новая Проба во Всеволожском районе; Гончарово и Прибылово Выборгского района, Выборг, Таммисуо; Рождествено ДНП и Большево Гатчинского района; Тосно, Нурма и Никольское Тосненского района; Новоселье, Ломоносовский район; Пикалево, Бокситогорский район; Саперное, Приозерский район; Тихвин.

Все зараженные находятся под наблюдением врачей. С начала пандемии в области 3 человека выздоровели. Смертей от инфекции зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU