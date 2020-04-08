К одинокому аисту из Ленобласти прилетела подруга

8 Апр 2020 2020-04-08T11:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В сумасшедшем человеческом мире, поглощенным новостями о коронавирусе, совсем незаметной стала природа, которая живет своей жизнью и не подозревает о страшной болезни, уносящей тысячи жизней. Так, у аистов с приходом весны начался брачный период. Дождался своей возлюбленной и самец из Ленинградской области, сидевший в гнезде уже две недели.

- Четвертого апреля к нашему аисту в деревню Сырец Лужского района прилетела его подруга, - сообщают любители дикой природы в паблике «Белые аисты Ленинградской области».

Это очень обрадовало местных жителей, переживавших за судьбу пары: «Вот и хорошо: с 28 марта ждал! Мира и любви и этой паре, и всем нам».

Но, конечно же, это не единственные аисты в Ленобласти. Их гнезда замечены в селе Бутковичи Лужского района, в Никольском Тосненского района, в поселке Федоровское и других местах. С приходом весны птицы массово возвращаются в родные места.

ИСТОЧНИК KP.RU