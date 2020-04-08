2020-04-08T11:53:19+03:00
Дом. Семья

К одинокому аисту из Ленобласти прилетела подруга

В своем гнезде кавалер две недели ждал свою прекрасную даму
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
К аисту из деревни Сырец прилетела подруга. Фото: vk.com/public121544238 / Вячеслав ФилатовК аисту из деревни Сырец прилетела подруга. Фото: vk.com/public121544238 / Вячеслав Филатов
Изменить размер текста:

В сумасшедшем человеческом мире, поглощенным новостями о коронавирусе, совсем незаметной стала природа, которая живет своей жизнью и не подозревает о страшной болезни, уносящей тысячи жизней. Так, у аистов с приходом весны начался брачный период. Дождался своей возлюбленной и самец из Ленинградской области, сидевший в гнезде уже две недели.

- Четвертого апреля к нашему аисту в деревню Сырец Лужского района прилетела его подруга, - сообщают любители дикой природы в паблике «Белые аисты Ленинградской области».

Это очень обрадовало местных жителей, переживавших за судьбу пары: «Вот и хорошо: с 28 марта ждал! Мира и любви и этой паре, и всем нам».

Но, конечно же, это не единственные аисты в Ленобласти. Их гнезда замечены в селе Бутковичи Лужского района, в Никольском Тосненского района, в поселке Федоровское и других местах. С приходом весны птицы массово возвращаются в родные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доставщика еды ограбили в Выборгском районе Петербурга
С начала режима самоизоляции волонтеры помогли почти 4 тысячам петербуржцев
Автомобиль вылетел на территорию детского сада, сломав забор
К одинокому аисту из Ленобласти прилетела подруга
Коронавирус появился в 17-ти населенных пунктах Ленинградской области
Больше 90 тысяч продуктовых наборов выдано петербургским школьникам
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2020 года составило 7 человек
Дорожники продезинфицировали более 40 процентов территории Санкт-Петербурга
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 8 апреля 2020 года составило 32 человека
Петербуржец пожаловался на то, что ему на голову упал отвалившийся кусок фасада
Два самолета с эвакуированными из-за границы россиянами прилетят в Санкт-Петербург
В Карелии на два часа продлили продажу алкоголя во время самоизоляции
Пьяных гонщиков подстрелили во время погони в Мурино
Два человека погибли в УАЗе, улетевшем в кювет под Тихвином
Безмятежный лось, лакомившийся солью, попал в видеоловушку в нацпарке Архангельска
Фигуристка рассказала, что заразилась коронавирусом в Италии
Храм Благовещения пресвятой Богородицы изрисовали надписями
Мужчина облил горючим и поджог свою возлюбленную