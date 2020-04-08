Автомобиль вылетел на территорию детского сада, сломав забор
В Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП. Водитель на иномарке на огромной скорости вылетел на газон, пробил забор детского сада и оказался на игровой площадке. Об этом в среду, 8 апреля, в социальной сети рассказали очевидцы произошедшего.
- SsangYong въехал сквозь забор на территорию детского сада №390 по адресу Новоизмайловский, дом 6, - рассказали свидетель произошедшего.
Надо отметить, что «лететь» от внутри дворовой дороги, по которой могут ездить машины, до забора детского сада, иномарке пришлось не менее 10 метров. Благо, в этот момент на игровой площадке детей не было, в результате ДТП никто не пострадал кроме самого автомобиля.
О причинах такой внезапной аварии очевидцы не сообщили. На данный момент на месте уже работают сотрудники дорожной полиции, которые проведут проверку и выяснят все обстоятельства случившегося. Гонщику грозит административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU