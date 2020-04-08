Автомобиль вылетел на территорию детского сада, сломав забор

8 Апр 2020 2020-04-08T12:04:09+03:00

В этот момент детей на игровой площадке не было

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В Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП. Водитель на иномарке на огромной скорости вылетел на газон, пробил забор детского сада и оказался на игровой площадке. Об этом в среду, 8 апреля, в социальной сети рассказали очевидцы произошедшего.

- SsangYong въехал сквозь забор на территорию детского сада №390 по адресу Новоизмайловский, дом 6, - рассказали свидетель произошедшего.

Надо отметить, что «лететь» от внутри дворовой дороги, по которой могут ездить машины, до забора детского сада, иномарке пришлось не менее 10 метров. Благо, в этот момент на игровой площадке детей не было, в результате ДТП никто не пострадал кроме самого автомобиля.

О причинах такой внезапной аварии очевидцы не сообщили. На данный момент на месте уже работают сотрудники дорожной полиции, которые проведут проверку и выяснят все обстоятельства случившегося. Гонщику грозит административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU